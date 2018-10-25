Canon, Yeni Bir Sabitleme Sisteminin Patentini Aldı

Japon blog Hi Low Note tarafından ortaya atılan bir patente göre, Canon yeni bir IBIS sistemi üzerinde çalışıyor gibi duruyor. Bu haber, geçtiğimiz günlerde tanıtılan EOS R'da görüntü sabitleme sistemi olmamasından şikayetçi olanlar için oldukça sevindirici.

IBIS ya da in-body image stabilization, kameranın kendisinin bir sabitleme teknolojisine sahip olduğunu belirten bir isimdir. Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS R'da neden böyle bir teknolojiyi kullanmadığı hakkında açıklamalar olsa da, gelecek modellerde de kullanılmayacağına dair herhangi bir şey söylenmedi.

Bununla birlikte, ilginç bir şekilde bu patent bir aynasız fotoğraf makinesi yerine bir DSLR'ı gösteriyor. Aynı zamanda patenti daha iyi anlatmak için birtakım özellikleri gösteren noktalar da belirtilmiş.

Patent, doğrudan DSLR adını kullanmasa da aynasız makine ismini de zikretmiyor. Ancak fotoğrafta DSLR'ı gördüğümüzden dolayı, bu teknolojinin hem DSLR'lar için hem de aynasız fotoğraf makineleri için kullanılabileceği kanaatindeyiz. Canon'un DSLR'larda IBIS tercih etme olasılığı bile oldukça sevindirici.

Patentin orijinal haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Japonca)