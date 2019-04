Capcom, Yarın Özel Bir Duyuru Yapmaya Hazırlanıyor

Capcom'un resmi Birleşik Krallık Twitter hesabı yayımladığı videoda yarın özel bir duyuru gerçekleştireceklerini açıkladı.

Japonya merkezli oyun üreticisi ve yayıncısı olan Capcom’un resmi Birleşik Krallık hesabı, Twitter üzerinden bir video paylaştı ve yarın (16 Nisan) özel bir duyuru yapılacağını söyledi.

24 saniyelik bu kısa video da ilk olarak “here comes a new challenger” (meydan okuyan yeni birisi geliyor) beliriyor. Bu yazıda ve videoda görülen Street Fighter, Marvel vs. Capcom oyunun kısa görüntüler yeni oyunun bir dövüş oyunu olabileceğini gösteriyordu. Capcom zaten bu oyunları farklı şekillerde kullanmıştı. Dolayısıyla yeni bir dövüş oyunu olması pek muhtemel değil.

Tabii ki oyuncuları heyecanlandıracak bir şeyin gelmeme ihtimali de bulunuyor. Belki de Capcom sadece retro oyun koleksiyonu yayımlamaya hazırlanıyordur. Capcom, geçmişte bir Alien vs. Predator oyunu yayımlamıştı. Bu sebeple videonunyeni bir Alien oyunu duyurusu olması da mümkün.