Veri satma ve ABD seçimlerine etkisi iddialarıyla büyük bir davanın içine düşen Facebook, güvenliğini arttırmak için bir süredir yeni kısıtlamalar getiriyordu. Bu sefer Facebook, Twitter'dan gönderilen çapraz paylaşımları kullanıcıdan izinsiz olarak bir süreliğine sildi. Üstelik bunu neden yaptığını da tam olarak açıklamadı.

Facebook kullanıcıların Twitter gönderileri bir süreliğine sosyal ağda kayboldu. Geçici olarak kaybolan çapraz paylaşılan tweetler geri yüklendi. Facebook’un profillerinden tweetleri habersiz kaldırması birçok kullanıcıyı sinirlendirmesi sebebiyle Facebook'a kısa süre içinde konuyla ilgili şikayetler gelmeye başladı.

Facebook’un çapraz gönderimli tweetleri geri yüklemesinin ardından şirketten bir açıklama geldi. Açıklamaya göre bir Twitter yöneticisinin talebi üzerine uygulama silindi ve sonuç olarak kısa süreliğine çapraz gönderilmiş içerikler kayboldu. TechCrunch’a göre ise Facebook, üçüncü taraf geliştiricilere uygulanan gizlilik odaklı API kısıtlamaları sonrasında Twitter’dan gelen tüm çapraz gönderileri temizledi.

Açıkçası bu tarz habersiz kısıtlamalar Mart ayından beri Facebook’ta devam ediyor. Facebook 4 Nisan’da, Twitter’ın da dahil olduğu birçok hizmetin doğrudan kullanıcının Facebook profiline gönderim yapmasını engellemişti. 87 milyondan fazla kullanıcıların verilerinin Cambridge Analytica’ya satılması skandalı da şüphesiz bu yaptırımlarla Facebook’un ipleri sağlam tutmaya çalıştığının bir göstergesi.

Facebook’un bu yeni hareketinin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Facebook’un sadece belirli bir tarihte çapraz gönderi özelliğini engellemek yerine kullanıcıların özelliği kullanarak gönderdikleri içeriklerini izinsiz silmesi de oldukça ilginç.