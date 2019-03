Captain Marvel, 3 Günde 2019’un Gişe Rekortmeni Oldu

Captain Marvel, ilk 3 gündeki gişe hasılatı ile şimdiden 2019’un en çok kazanan filmi olmayı başardı.

Captain Marvel, MCU’nun son filmi ve Avengers: Endgame öncesinde gelen son filmi olarak büyük bir merakla bekleniyordu. Bu ilgi filmin gişe rakamlarına da yansımış durumda.

2019 yılında sinemalarda gösterime girecek pek çok önemli film var. Bu filmlerin bir kısmı gösterime girdi. Bir kısmı ise gösterime önümüzdeki dönemde girecek. Her ne kadar Avengers: Endgame gibi filmlerin Captain Marvel’i tahtından etmesine kesi gözüyle bakılsa da film şu anda yılın en çok gişe yapan filmi konumunda bulunuyor.

Film, ilk üç günde 153 milyon dolarlık gişe rakamına ulaştı. Esas etkileyici olan ise filmin bu noktaya gelmek için uzun süredir vizyonda olan filmleri geride bırakmış olması.

Captain Marvel’in hemen ardından litede How to Train Your Dragon: The Hidden World yer alıyor. Üçüncü sırada ise M. Night Shyamalan’ın Glass filmi yer alıyor. Böylece Samuel L. Jackson, yılın şu ana kadar en çok kazanan 3 filminden 2’sinde yer almış oluyor.

Filmin dünya çapındaki açılış haftası hasılatı ise 455 milyon dolara tekabül ediyor. Bu da filmi şimdiye kadar başrolünde bir kadının bulunduğu filmler arasında en başarılı ilk haftaya sahip film yapıyor. Captain Marvel bu alanda Marvel filmleri arasında ise ikinci sırada. İlk sırada Avengers: Infinity War yer alıyor.

8 Mart’ta gösterime giren Captain Marvel şu anda sinemalarda yer alıyor.