Captain Marvel'da Jude Law'un Hangi Rolü Oynadığı Kesinleşti

Marvel'ın Avengers: Endgame'den önceki son filmi Captain Marvel'a çok da uzun bir zaman kalmadı. Her ne kadar oyuncuları ismen tanıyor olsak da, bazılarının rollerini tam olarak bilmiyoruz. Marvel Jude Law'un karakterini gizli tutmak için uğraşmış olsa da, yanlışlıkla ağzından kaçırmış olabilir.

Captain Marvel'ın web sitesinde yanlışlıkla yayınlanan bir açıklama metni, Jude Law ve Brie Larson'ın rollerini tam biçimde ortaya koydu. "Starforce'un lideri Mar-Vell rolünde Jule Law" yazısını "Starforce'un lideri Jude Law" şeklinde değiştiren Disney, spoiler vermemek için uğraşsa da bu sefer biraz başarısız olmuş gibi.

Filmlerinin gizliliğini korumak için elinden gelen her şeyi yapmasıyla bilinen Disney'in verdiği spoiler, aslında çok da büyük değil; çünkü filmin konusu neredeyse hiç etkilemiyor. Hatırlayacak olursak daha önce Jude Law'un Mar-Vell'i ya da kötü karakter Yon-Rogg'u oynayacağını, veya her ikisinin de aynı rol olduğunu söyleyen tahminlerle karşılaşmıştık.

Yukarıdaki fotoğrafa baktığımızda şu yazıyı görüyoruz: "Starforce takımının lideri Yon-Rogg, Kree'ler arasında bir kahramanken ve Skrull'lara karşı olan savaşta Supreme Intelligence'a anahtar görevi üstleniyor."

Disney'in Jude Law'u kesin olarak Starforce lideri olarak nitelendirmesini ve ortaya çıkan bu yazıyı birleştirdiğimizde, oyuncunun Yon-Rogg'u oynayacağı kesinleşmiş oluyor demek istesek de diyemiyoruz. Sitede Mar-Vell yazıp kaldırmaları, sonrasında Yon-Rogg olduğunu belirten görüntünün ortaya çıkması kafamızı karıştırıyor. Emin olduğumuz bir şey var ki, Jude Law bu iki karakterden birini oynayacak. Ancak asıl gerçeği film mart ayında çıkana kadar bilemeyeceğiz gibi.