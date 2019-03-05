Marvel'ın ilk kadın ana karakterli filmi Captain Marvel için artık oldukça kısa bir süre kaldı fakat filme gitmeden önce eğer filmde artık Marvel filmlerinde klasikleşen ‘jenerik sonrası sahneler’ mevcut olup olmadığını merak ediyorsanız, kesinlikle haberimize göz atmalısınız.

Marvel’ın artık geleneği haline getirdiği jenerik sonrası sahnelerin Captain Marvel’da da olacağını tahmin ediyorduk ve bu yüzden, yayınlanan görüntüler pek de sürpriz olmadı. Fakat bu sefer yayınlanan sahneler, diğer filmlerden oldukça farklı. Gelin izlemeye değer bu sahnelere yakından bakalım.

Filmde iki tane jenerik sonrası sahnesi mevcut. Biri jenerik yazılarının aktığı sırada gelen ve daha çok hikâyenin devamıyla ilgili bilgiler içeren bir sahne olacak. Diğeri ise jenerik yazılarının sonunda gelen ve daha çok mizah içerikli bir sahne olarak karşımıza çıkacak.

Ant-Man and The Wasp filmindeki jenerik sonrası sahnelerden biri oldukça önemli ve gerekli bir sahneydi, zira filmi Avengers: Infinity War ile bağlayarak Marvel Sinematik Evreni'ne resmen giriş yaptığını belirtiyordu. Ancak daha önce fragmanda da gördüğümüz jenerik yazılarının sonunda gelen karıncanın davul çaldığı sahne, pek de beklemeye değer bir sahne değildi. Captain Marvel ile jenerik sonrası sahne formülünün iyi işlendiğini söyleyebiliriz, iki sahne de seyircilerin ilgisini çekebilecek kadar iyi.

Sözü fazla uzatmadan spoiler’sız özete geçelim:

Filmde daha önce de bahsettiğimiz gibi iki tane jenerik sonrası sahne mevcut. Bunlardan biri, bizleri oldukça heyecanlandıran Avengers: Endgame ile ilgili oldukça önemli bir sahne. Bu da Captain Marvel’ı, Endgame’de göreceğimiz kesinleşti demek oluyor. Şunun da bilgisini verelim; Captain Marvel, Marvel evrenindeki gelmiş geçmiş en güçlü karakter olacak, Thor’dan bile. Hatta o kadar güçlü ki Guardians of The Galaxy’den tanıdığımız Ronan’ın gemisini gerçek anlamda içinden geçerek patlatıyor. Bilindiği gibi Captain Marvel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girecek.