Captain Marvel Fragmanını 24 Saatte 109 Milyon Kişi İzledi

İlk resmi fragmanı uzun süredir beklenen Captain Marvel, hayranları tarafından adeta tık yağmuruna tutuldu. Fragman, Marvel tarihine geçecek kadar büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Avengers 4'ün öncesinde, oldukça lezzetli bir ara sıcak olarak servis edilecek olan Captain Marvel'ın resmi fragmanı dün izleyicilerle buluştu. Daha ilk 24 saatinde 109 milyon izlemeye ulaşarak rekor kırmayı başaran fragman, biz bu satırları yazarken sadece YouTube üzerinden 30 milyon sınırına dayanmış durumda.

"Marvel hayranlarına destekleri için çok teşekkürler! Dünya çapında Captain Marvel fragmanı 109 milyon izleme aldı. Daha yüksek. Daha uzağa. Daha hızlı!"

Elde edilen bu 109 milyonluk izleme sayısı, Marvel'ın bir devam filmi olmayan yapımı için aldığı en yüksek izlenme... Marvel imzası taşıyan filmlerin tamamında ise ilk 24 saatte bu izlenme sayısını geçen yalnızca iki film olmuştu: Avengers: Infinity War ve Thor: Ragnarok.

8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek olan Captain Marvel, Avengers 4 ve Spider-Man 2 ile devam edecek olan heyecan dalgasının öncüsü olacak.