8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vizyona girecek olan Captain Marvel'ın TV fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan bir detay, Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğine dair ipucu veriyor olabilir.

Captain Marvel, Marvel Sinematik Evreni’nin merakla beklenen filmlerinden bir tanesi. Başrolünde Brie Larson'ın bulunduğu ve vizyon tarihi 8 Mart olan film için yeni bir TV fragmanı yayınlandı.

Fragmanın başında görülen küçük kız Akira Akbar tarafından canlandırılan Monica Rambeu ve kendisi yeni nesil Marvel filmlerinde yer alabilir. Monica, Captain Marvel’a dair yayınlanan fragmanlarda ilk kez yer alsa da kendisinin bu filmde yer alacağı tahmin ediliyordu. Hatta Monica’nın annesi olan ve Lashana Lynch tarafından canlandırılan Maria Rambeu, daha önce açıklanmıştı. Kendisi bir hava kuvvetleri pilotu ve Carol Danvers (Captain Marvel) ile çok yakın arkadaşlar. Carol ile Maria’nın arkadaşlığı Monica ile de devam edecek gibi duruyor.

Maria, Captain Marvel filminde henüz küçük bir çocuk fakat bu filmin 90’lı yıllarda geçtiğini unutmamak lazım. Avengers: Endgame sona erdiğinde ve Captain Marvel, Thanos’u alt ettiğinde Monica, büyük bir kadın olacak ve teyzesi Carol’ın adımlarını izleyecek.

Tüm bunların ne zaman gerçekleşeceği ise henüz belli değil. Marvel’ın Avengers: Endgame’den sonra ne yapacağına dair henüz çok fazla bir bilgi yok. Hatta stüdyonun 2020’ye dair duyurduğu herhangi bir filmi de bulunmuyor. Tüm bunların yanı sıra Disney’in 1 Mayıs ve 6 Kasım tarihlerinde vizyona girecek filmleri bulunuyor fakat isimleri hakkında henüz net bir bilgi yok.