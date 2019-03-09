Captain Marvel Rolü İçin Aday Gösterilmiş 6 Ünlü

Captain Marvel dün itibariyle vizyona girdi. Filmin baş rolü bildiğiniz gibi Brie Larson ancak Captain Marvel rolü için önceden ünlü oyuncular aday gösterilmişti. İşte onlardan 6 tanesi.

Marvel, 2014 yılında kadın ana karakterli bir film yapacağını duyurduğunda akla gelen ilk isimler Jennifer Lawrence, Olivia Wilde, Emily Wood (ki kendisi gelecekte gelme ihtimali olan Black Widow filmi ile anılıyor) gibi isimlerdi. İşte karşınızda Captain Marvel olarak çıkmasına ramak kalmış 5 ünlü.

Shailene Woodley

Aktris Shailene Woodley, Uyumsuz, Aynı Yıldızın Altında gibi ses getiren filmlerde oynamıştı. Ayrıca daha önce de The Amazing Spider-Man 2'de Mary Jane rolünü de üstlenmişti, yani Marvel evreniyle daha önceleri yolu kesişmişti.

Jessica Chastain

Amerikalı aktris Jessica Chastain, ilk başrol oynadığı Jolene filminden sonra yer aldığı 7 filmde büyük ilgi uyandırmmıştı ve birçok ödül adaylığına layık görülmüştü.

Bryce Dallas

Jurassic World filminden tanıdığımız Bryce Dallas Howard, yine Spider-Man 3 filminde canlandırdığı Mary Jane rolüyle Marvel evrenine yolu düşenlerden biri.

Ronda Rousey

Ünlü UFC dövüşcüsü Ronda Rousey, Captain Marvel'in sert ve güçlü duruşuna oturan bir karaktere sahip ancak oyunculuk deneyiminin Marvel kalitesine uymayacağından dolayı tercih edilmedi.

Charlize Theron

43 yaşındaki Hollywood yıldızı, Mad Max, Hızlı ve Öfkeli 8, Şeytanın Avukatı ve Hancock gibi ünlü filmlerde rol almıştı. Ayrıca ünlü aktris, 2003 yılında en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.

Ve bu ünlüler şeridinden sonra rolü kapan kişi ise Oscar ödüllü Brie Larson oldu.

Bahsettiğimiz diğer aktrislerin yanısıra Brie Larson'un Marvel evreniyle daha önce yolu kesişmemiş. Oyunculuk hayatına dizi sektöründe başlayan aktris, Gizli Dünya filmindeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı.

İlk olarak Avengers: Infinity War'ın jenerik sonrası sahnesinde gördüğümüz Captain Marvel, geçtiğimiz gün itibari ile sinema salonlarındaki yerini aldı.