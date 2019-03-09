Captain Marvel, IMDb'de Olumsuz Oy Yağmuruna Tutuluyor

Filmin çıkmasından çok öncesinde troller, Rotten Tomatoes'da filmi kötü oy bombardımanına tutmuştu. Rotten Tomatoes'un durumu düzeltmesinin ardından bu troller, filme IMDb'de saldırmaya başladı.

Captain Marvel’ın gelmesini birçok Marvel fanı bekliyordu ancak bir o kadar da filmin gelmesini istemeyenler vardı. Bunun sebebi, bu filmin ilk kadın ana karakterli filmi olması. Black Widow ve Scarlett Witch gibi önemli karakterlerden önce bu karakterin işlenmesi de bazı üst düzey fanların canını sıkmış olacak ki, filmin itibarını dibe çekmek için ellerinden geleni ardına koymamışlardı.

Rotten Tomatoes bu oylama sisteminin kötü amaçla kullanılmasını engellemişti. Bunun ardından filmin de çıkmasıyla beraber bu troller, kötü oy bombardımanına IMDb’de devam etmeye başladılar. Filme kötü oy atanların 3.669’unun erkek, sadece 406’sının ise kadın kullanıcılar olduğunu belirtmekte de fayda var.

Geçtiğimiz gün itibariyle Captain Marvel gösterime girdi. Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın ana karakterli filmi Captain Marvel, her ne kadar internette kötü yorumlara maruz kalsa da bize Avengers: Endgame hakkında ipuçları veren ve Endgame’den sonrası için büyük bir kapı aralayan bir film.