Captain Marvel fragmanında Marvel hayranlarını en çok şaşırtan konu, kahramanımızın yaşlı bir kadına yumruk atması olmuştu. Ancak Captain Marvel'ı suçlamadan önce bu açıklamayı okumak isteyebilirsiniz.

2019’un en çok merak edilen filmlerinden biri olan Captain Marvel’ın ilk resmi fragmanı nihayet yayınlandı. Fragman, düşük temposu ve etkileyici olmaktan uzak sahneleri nedeniyle fazlasıyla olumsuz eleştiri aldı fakat Marvel’ın genel olarak fragmanlarda izleyicileri şaşırtmayı sevdiğini bildiğimizden en azından ilk fragmanın filmin kalitesini gösterdiğinden tam olarak emin olamıyoruz.

Fragman sırasında bir sahne vardı ki tüm izleyicileri şoke etmiş durumda. Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü karakteri olan Captain Marvel, otobüsteyken kendisine gülümseyen yaşlı bir kadına beklenmedik bir şekilde yumruk atıyor. Thanos’un bile evrenin yarısını yok etmeye çalışırken kimseyi yok yere tokatlamadığını düşünürsek Captain Marvel’ın bu hareketinin fazlasıyla tuhaf olduğunu söyleyebiliriz.

Neyse ki Carol Danvers’ın neden böyle bir yakışıksız hareket yaptığına dair mantıklı bir açıklama bulunuyor. Bildiğimiz kadarı ile Captain Marvel filmi, Kree ile Skrull’lar arasında süren savaşın Dünya’ya taşınmasını konu alıyor. Kree’leri ilk kez Galaksinin Koruyucuları 1 filminde görmüştük. Skrull’lar henüz hiç görünmedi fakat onların şekil değiştirme becerisine sahip olduklarını biliyoruz.

Muhtemeln fragmanda görmüş olduğumuz yaşlı kadın, aslında insan kılığına girerek Dünya’ya sızmış bir Skrull’du. Yani Captain Marvel, aslında yaşlı bir kadına değil, Kree savaşını Dünya’ya taşıyan ve insanların arasına sızarak Dünya’yı ele geçirmeyi amaçlayan bir Skrull’a yumruk atıyordu. Elbette ki bu açıklama şu an için yalnızca yüksek ihtimalli bir teori. Gerçek olup olmadığını ise Mart 2019’da öğreneceğiz.