Captain Marvel'ın Yeni Konsept Kostüm Tasarımı Yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni’nin önemli kahramanlarından Captain Marvel için geliştirilen yeni konsept kostüm tasarımı Marvel’ın Görsel Geliştirme Direktörü Andy Park tarafından yayınlandı.

Marvel Sinematik Evreni'ndeki kahramanların kostümleri filmler arasında değişiklikler gösterebiliyor. Captain Marvel da kostümü filmler boyunca değişen kahramanlar arasında yer alıyor.

Captain Marvel’ın kendi hikayesinin anlatıldığı filminin ardından yayınlanan Avengers: Endgame’de karakterin kostümünde ve saçlarında değişiklikler olduğunu görmüştük. Marvel evreninde bu tür değişiklikler yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Aslında her iki filmde de aynı Captain Marvel kostümü kullanılması gerekiyordu. Ancak Marvel’ın sanat ekibi bazı farklılıklar olmasına karar verdi. Bu nedenle Avengers: Endgame’in hazırlıkları sırasında Captain Marvel’ın kostümünde bilgisayar animasyonları ile değişiklikler yapıldı.

Marvel Stüdyoları’nın Görsel Geliştirme Direktörü Andy Park, Captain Marvel için geliştirilen yeni konsept kostümü yayınladı. Konsept kostümde Captain Marvel’ın alışkın olduğumuz kostümünün üzerine pilotların giydiği bir deri ceket giydiği görülüyor. Park, bu kostümün kendi yolculuğunu hatırlattığını söylüyor.

İlk Captain Marvel filminin yakaladığı başarının ardından kahramanın kişisel hikayesinin devamının anlatılacağı Captain Marvel 2 için çalışmalara devam ediliyor. Film hakkında şu ana kadar henüz çok az bilgi ortaya çıktı. İkinci filmde yer almayacakları belli olan ilk filmin yönetmenleri Anna Boden ve Ryan Fleck’in yerine filmi kimi yöneteceği henüz belli değil.

Süper kahraman filmleri de dahil olmak üzere bütün filmler için sanat ve kostüm tasarımları çok önemlidir. Özellikle Marvel evreninde kahramanların kostümlerinin sürekli olarak değişmesine alıştık. Hatta Iron Man gibi aynı film sırasında birden fazla kostümün kullanıldığı yapımları da izledik. Bu nedenle Captain Marvel 2’de kullanılacak kostümlerden birinin de yukarıdaki kostüm olmasını beklemek hatalı olmayabilir.