SpaceX, yetişkin kart oyunu firması Cards Against Humanity tarafından dava edildi.

Yetişkinlere yönelik kart oyunu Cards Against Humanity, dünya çapında büyük bir sansasyon yaratmış ve en popüler parti oyunlarından biri hâline gelmişti. 2017 yılında ise firma, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına inşa edeceği duvara engel olmak amacıyla sınır bölgesinden arazi satın almıştı.

Bu arsa şimdi SpaceX ile Cards Against Humanity arasındaki davanın konusu oldu. 2 milyon dolarlık bağışla araziyi satın alan oyun firmasının yaptırdığı çevre düzenlemeleri iddialara göre SpaceX tarafından söküldü ve toprağın üzerine çakıl döküldü ve SpaceX için otopark yapıldı.

"Uzay çöpleriyle mahvettiler"

Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan Cards Against Humanity, Musk'ın "arkalarından sinsice yaklaştığını ve o alanı çakıllar, traktörler ve uzay çöpleri ile mahvettiğini" belirtti. Öte yandan konuyla ilgili olarak henüz SpaceX tarafından bir açıklama gelmezken, oyun firması 15 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

Cards Against Humanity, 2017 yılında başlattığı kampanya ile 150 binden fazla destekçiden topladığı para ile bu araziyi almıştı. O dönemde kampanyanın amacının, Trump'ın inşa etmek istediği duvarı "olabildiğince zaman harcatacak ve pahalı hâle getirmek" olduğu ifade edilmişti.

Dava dilekçesinde Card Against Humanity, SpaceX'i araziyi en az altı aydır kendi arazisiymiş gibi kullanmakla suçladı. Firma, davayı kazanması hâlinde kazanılan parayı ilk kampanyadaki destekçileri arasında paylaştıracağını açıkladı. Hatta davaya destek için de ElonOwesYou100Dollars.com (Elon'un Size 100 Dolar Borcu Var) adlı bir de internet sitesini yayına aldılar.