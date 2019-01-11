''Oyun Başında En Fazla Vakit Geçiren 3. Ülkeyiz''

Gaming İstanbul (GIST) Fuarı Direktörü Cevher Eryürek, Türkiye'nin oyun başında en fazla vakit geçiren 3. ülke olduğunu dile getirirken, bu nedenle oyun dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük uluslararası ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 31 Ocak Perşembe günü kapılarını açacak ve 3 Şubat tarihine kadar oyun severleri ağırlayacak. Gaming İstanbul (GIST) Fuarı Direktörü Cevher Eryürek, Türkiye’nin küresel oyun dünyasındaki yerinden bahsederken, Türkiye’nin neden böyle bir fuara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

‘’Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve bu, oyun pazarını büyük ölçüde şekillendiriyor. Türkiye'de oyun ihracatı 2017’de %40 büyüyerek 775 milyon dolara ulaştı. Sektör 2018'i muhtemelen 1 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacak. Henüz rakamlar açıklanmasa da bu öngörüyü yapabiliriz.’’ diyen Eryürek, oyun başında geçirilen süre ile ilgili olarak da, ‘’Türkiye'de 20 milyon mobil, 11 milyon PC/konsol oyuncusu var. Bunların %61’i, yani 11 milyon kişi de oyuna para harcıyor. Dünyada Rusya ve Polonya’dan sonra, oyun başında en çok vakit geçiren üçüncü ülkeyiz.’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin oyun dünyasında verdiği önemle birlikte Türk oyun firmalarının da dünyaca bilinirliğe kavuştuğunu dile getiren Eryürek, ‘’Bir Türk oyun şirketi olan Peak Games, elindeki oyunların bir kısmını 100 milyon dolara bir dünya devine, Zynga’ya sattı. Bu sayede Zynga gibi bir dev Türkiye’de ofis açmış oldu. Yine Zynga 2018'in Mart ayında 250 milyon dolara Gram Games adlı Türk mobil oyun şirketini de aldı. Son yıllarda Türk oyun şirketleri yüz milyonlarca dolar seviyesinde satışlara konu oldu.

Bu konuda ciddi bir potansiyel var, Ekonomi Bakanlığı'mızın geçen yılki açıklamasına göre oyun ihracatı 2016’ya göre %40 büyümeyle 700 milyon dolara ulaştı. 2020 yılına kadar Türkiye’nin oyun ihracatında yıllık 2 milyar dolar seviyeye ulaşması bekleniyor. Bunun için gençlerin doğru yönlendirilmesi çok önemli.’’ dedi.