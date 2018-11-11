Çarpışan Galaksilerde Kara Delik Çiftleri Bulundu

Evrenin kara deliklerle dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Zürih'teki gökbilimciler yeni kara delikler keşfetti.

Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH)'nden gökbilimciler, birbiriyle çarpışan gök adaların merkezinde yer alan birkaç süper kütleli kara deliği keşfettiler. Bilim insanları iki gök adanın çarpışarak daha büyük bir gök ada oluşturmasını inceledi. Çarpışma süreci, gök adaların göbeği etrafında çok miktarda gaz ve toz üretir; bu da içinde neler olduğunu görmeyi zorlaştırır.

Bütün bu zorluklara rağmen bilim insanları, iki gökadaların merkezinde, birbirine yaklaşan ve sonunda büyük bir kara deliğe dönüşecek olan iki süper kütleli kara deliği tespit etmeyi başardılar. Hawaii ve NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nda bulunan Keck Gözlemevi'nden alınan yeni görüntüler, yakınlardaki gökadaları incelemek ve birleşen gök ada çiftlerini bulmak için kullanıldı.

Hubble görüntülerini kullanarak, neredeyse iki çekirdeği eriyen ve merkez çekirdeğin etrafındaki tozu ve gazı delen kızıl ötesi ışıkta görülebilen NGC 6240 gökadası keşfedildi. Birleştirilen gök adaları tanımlamak için yakın kızılötesi ışık ve adaptif optikler kullanan Keck Gözlemevi verilerinden, dört tane başka birleşik gök ada daha bulundu.

Elde edilen bulgular, gök adaların yüzde 17'den fazlasının, merkezinde daha yakın bir şekilde spirallenen bir çift kara deliğe sahip olduklarını gösteriyor. Bu kara deliklerin hepsi, gelecek 10 milyon yılda daha büyük bir kara delik oluşturmak için bir araya gelecek. Bu uzun bir zaman gibi görünse de aslında kozmik anlamda oldukça kısa.