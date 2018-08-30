Casio, çift katmanlı ekranı sayesinde özel kullanım modları sunan yeni akıllı saatini duyurdu. Bir renkli, bir de tek renk ekranı bulunan saat, çevrimdışı harita ve GPS'i tek şarjla üç gün kullanmanıza izin veriyor.

Japonya menşeli çok uluslu bir tüketici elektroniği şirketi olan Casio, PRO TREK serisine üye yeni akıllı saati WSD-F30’u tanıttı. Suya ve toza karşı dirençli olacak şekilde tasarlanan saat, darbelere olan dayanıklılığını göstermek için de askeri sınıf MIL-STD-810G sertifikasına sahip. Cihaz, 1.2 inçlik tek renkli ve renkli olmak üzere çift katmanlı bir ekrana sahip.

Şirketin açıklamasına göre WSD-F30, Uzatma Modu sayesinde çevrimdışı haritaların ve GPS kayıtlarının tek bir şarj ile üç güne kadar kullanılabilmesini sağlıyor. Uzatma modu aktif olduğunda zaman ve ölçüm verileri tek renkli ekranda sürekli olarak gösterilir. Kullanıcılar, istedikleri zaman tek bir tuşa basarak renkli ekranda haritaları açabilirler.

Casio WSD-F30 Özellikler

1.2 inç (390×390 piksel) çift katmanlı (Renkli TFT LCD ve tek renk LCD) ekran

Android 4.4+ ve iOS 9.3+ cihazlar ile uyumlu Wear OS

50 metreye kadar suya ve toza dayanıklılık

Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi b/g/n, Single microphone

Standart kullanımda 1.5 gün şarj ömrü

Mavi, siyah ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Casio WSD-F30, yaklaşık 3600 TL fiyat etiketine sahip. Elbette ki bu fiyata ülkemizdeki vergiler dahil değil.