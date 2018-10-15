Casio, ilk G-Shock saatini 1983'te piyasaya sürdü. Orijinal saat o kadar dayanıklıydı ki sağlam saatler için çıtayı oluşturdu. Bu klasik saat, günümüzde de farklı versiyonlarla satılıyor.

Casio, geçtiğimiz günlerde artık ikonikleşmiş tasarıma sahip G-Shock saatinin tamamen metalden oluşan bir sürümünü piyasaya çıkardı. Saat her ne kadar bir akıllı saat olmasa da günümüzün gerekli teknolojilerinden biri olan Bluetooth'u destekliyor.

Bluetooth işlevi oldukça basit çalışıyor; kullanıcılar bunu kullanarak saatin ayarlarına daha kolay biçimde erişebiliyorlar. Saatinizdeki menüler arasında gezinmek yerine, telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama sayesinde telefonunuzun saatiyle kol saatini eşleyebiliyor, ayarları değiştirebiliyor ve alarm ile hatırlatma kurabiliyorsunuz.

Bunun için saatte bir düğmeye basmanız ve uygulamayı açmanız yeterli. Aynı zamanda her seferinde Bluetooth ayarları üzerinden eşleştirme yapmanıza da gerek yok; uygulama bunu sizin için hallediyor.

Her ne kadar akıllı saatler günümüzün normalleri haline gelmişse de buna benzer nispeten daha klasik saatler görmek güzel.