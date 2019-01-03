Casper VIA G3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

6.22’’ uçtan uca ekranıyla oldukça şık görünen ve fiyatıyla orta segment için iddialı bir üye olarak karşımıza çıkan Casper Via G3 tanıtıldı.

Yerli akıllı telefon üreticilerimizden Casper, resmi web sitesi aracılığıyla yepyeni amiral gemisi Casper VIA G3'ü duyurdu. Casper'ın bugüne dek ürettiği en büyük akıllı telefon ekranına sahip olan VIVA G3, 6.22 inçlik %81.2 ekran - gövde oranına sahip.

Casper VIA G3 Teknik Özellikleri

MediaTek Helio P22 Chipset 2.0GHz Octa Core

6.22” - 720 x 1520 HD+ IPS Incell 19:9 Ekran

Gorilla Glass 3

Android 8.1 Oreo

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

Bluetooth 4.2

Wi-Fi : WLAN 802.11b/g/n"Var

4.5G (Cat4) Uyumlu

3 GB RAM / 64 GB Depolama Alanı

3260mAh batarya

Cihazın ön kamerasında yapay zeka desteği mevcut. Bu sayede ortam ışığı ve bulunduğunuz mekan da göz önüne alınarak, odak noktası ve renkler ayarlanarak en mükemmel fotoğrafları çekmeniz hedefleniyor.

Gelelim son olarak cihazın fiyatına... Casper, yeni amiral gemisi için 1599 TL biçmiş durumda. Siz de ürünü incelemek veya satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.