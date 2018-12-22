İtalyan karoser üreticisi Castagna Milano, yeni Audi A8 konseptini paylaştı.

Audi’nin en sevilen arabalarından olan A8, birçok farklı özelliğiyle A ailesinden ayrılıyor. Gerek üst segment özellikleri, gerekse lüks görünümüyle insanları büyüleyen araba, gerçekten de takdire şayan bir otomotiv eseri. Ancak bu araçtan bile iyi bir araba varsa o da yeni sunulan Audi A8 Avant konsepti.

Castagna Milano’nun sunduğu tasarım, İtalyan karoser ustasının otomotiv aerodinamikleri konusundaki en önemli arabalarından birinin daha modernleştirilmiş hali. Bilmeyen okuyucularımız için karoser, arabanın motor tekerlek ya da şasi gibi kısımlarının dışında kalan yapıya verilen isimdir. Aracın iskeleti olarak da düşünülebilir.

Castagna, Facebook sayfasında arabanın tamamen alüminyum ve karbon fiberden oluşacağını belirtti. Bu çok güzel bir proje olsa da aracın yapılınca nasıl bir fiyatla karşımıza çıkacağı ya da aracın yapılıp yapılmayacağı bile şu an için merak konusu.