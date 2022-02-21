İsrail merkezli casus yazılım şirketi NSO Group’un dünya devletlerine sattığı ve yine dünya çapında kraliyet ailelerinin, zengin iş adamlarının, gazetecilerin ve sivil toplum gönüllülerinin takip edilmesini sağlayan yazılımı Pegasus bu kez Bahreyn’de tespit edildi.

Casus yazılımların Covid-19’u Pegasus yazılımı kabusu sürüyor. Geçtiğimiz yıl dünya çapında 189 gazeteci, 600’den fazla devlet adamı, 64 üst düzey iş insanı ve yüzlerce aktivistin telefonunda tespit edilen bu yazılım; devlet ya da hükümetlerin bilgi sızdırma operasyonları için kullandığı önemli bir araç haline geldi.

Yazılımın geliştiricisi olan İsrailli NSO Group’un, İsrail ile arası iyi olan ABD gibi ülkelere satmadığı Pegasus;şimdi de şirketin en bilinen müşterilerinden, Orta Doğu’nun en kritik bölgesi Basra Körfezi’nde yer alan Bahreyn’de tespit edildi.

Pegasus’un yeni hedefi bu kez bir avukat, bir gazeteci ve bir ruh sağlığı uzmanı oldu:

Yazılımın ortaya çıkması için çalışan onlarca kuruluş arasında Uluslararası Af Örgütü, söz konusu 3 kişinin ortak noktasını “aktivist olmaları” şeklinde açıkladı. Bilindiği üzere Pegasus, hükümet ya da devletlerin “farklı görüşlere sahip ve bunun için harekete geçen kişilerin” takibini kolaylaştırmak için kullanılıyor.

Bahreyn’de muhalif olmak yasaklanmıştı:

Af Örgütü'ne göre, ülkedeki muhalefet örgütleri ve grupları yasa dışı ilan edilmişti. Mevcut iktidara ve kararlarına yönelik söylem ve eylemleriyle çeşitli konularda toplumu bilinçlendirme ve yönlendirme gücü olan aktivistler, Bahreyn gibi sansürcü hükümetlerin bulunduğu ülkelerde, o hükümetlerin hedefi haline geliyorlar. Ekonomi, işsizlik, kadın cinayetleri, bireysel temel hak ve özgürlüklerin savunulduğu ve halkın bu yönde bilinçlendirildiği eylemleri düzenleyen kişiler, tabiri caizse bu yazılımlarla “fişleniyorlar”.

Pegasus yazılımı nedir, kimler bu yazılımın takip listesinde? Yanıtlar aşağıdaki videomuzda:

Pegasus gibi casus yazılımlar insan haklarını ihlal ediyor:

Pegasus yazılımı ile takip edildiği ortaya çıkan isimlerden ilki Avukat Mohamed al-Tajer. Kendisi, mevcut baskıcı hükümetin güvenlik güçleri tarafından 2011’de işkence ile öldürülen iki kurbanın aileleri için hukuk mücadelesi veriyor.

Bir diğer isim de Bahreyn Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu kaçakçılığı suçuna ortak olduğunu belgeleriyle öne süren Ruh Sağlığı Uzmanı Sharifa Swar. Haziran 2021’de telefonundaki casus yazılıma dair ilk ipuçları tespit edilen Swar, bunun üzerine ülkesi Bahreyn’den ayrılıp İngiltere’ye taşınarak iltica talebinde bulunmuş.

Yazılımın ağına takılan ve gazetecilik yapan üçüncü kişinin adı, gizlilik talebi gereğince açıklanmıyor. Söz konusu gazetecinin 2011’de ülkede yaşanan olaylar ve günümüze uzayan yansımalarını internet üzerinden haberleştirdiği biliniyor.

Baskıcı hükümetlerin kontrolü altında olan toplumlarda Pegasus yazılımı tarafından takip edilenlerin bir ortak noktası daha olduğunu söylemek mümkün. Bu insanların büyük bir kısmı toplumu bilinçlendirip harekete geçirecek roller üstleniyor.