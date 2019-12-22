Cats filmi vizyona gireli yalnızca birkaç gün oldu ancak eleştirmenler şimdiden film ile ilgili acımasız yorumlarda bulunuyor. Hal böyle olunca, Cats filminin yapım ekibi de filmi güncellemeye karar verdi.

Hollywood Reporter’dan gelen bir bilgiye göre, beyaz perdeyle buluşalı yalnızca birkaç gün olan Cats filmi güncellenecek. Tıpkı bir video oyunu gibi, Cats filmi de eksiklerini kapatmak için güncelleme alacak. Filmin bu yeni versiyonunda, görsel efektlerde yaşanan sorunlar çözülecek. THR’den gelen açıklama, şu ana dek vizyona giren filmlerin daha önce hiç güncelleme almadığı yönünde.

Cats filminin yapımcı stüdyosu olan Universal, filmin yayınlandığı her sinemaya bir bildiri gönderdi. Gönderilen bildiride, Cats’in yeni versiyonunun yakın bir zamanda seyirciyle buluşacağı yer alıyordu. THR’den elde edilen bilgilere göre, filmin yayınlanacak olan yeni versiyonunda ‘doğaçlama görsel efektler’ de yer alacak.

Filmin hangi kısımlarının güncelleme alacağına dair henüz herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil

Henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da açılış gününde filmi izleyen eleştirmenler, Twitter üzerinden filme dair gözden kaçanları paylaştı. Eleştirmenler, Cats’in bazı sahnelerinde eksik görsel efektler olduğuna işaret etti. Mesela bazı sahnelerde, kedi tüyü ile kaplı olması gereken insanların ellerinde hiçbir tüy bulunmuyordu.

THR’dan elde edilen bilgiler, filmin güncellenen versiyonunun yönetmen koltuğunda yalnızca Tom Hooper’ın yer alacağına işaret ediyor. Tom Hooper, geçmişte yaptığı açıklamalarda filmin biraz aceleye geldiğini ve vizyona gireceği aralık ayından önce zar zor yetiştiğini belirtmişti. Ancak alınan bu son karar, Cats filminin henüz tam anlamıyla bitmediğini gösteriyor.

Fakat genel görüş, eklenen yeni görsel efektlerin ve düzenlenen sahnelerin Cats filmini pek de ileri taşımayacağı yönünde. Film, eleştirmenler tarafından adeta topa tutuluyor. Bu da, filmin büyük bir ihtimalle gişe rekoru kıramayacağı anlamına geliyor.

2019 yılının sinemaya getirdiği son yenilik de Cats filminde karşılaştığımız güncelleme versiyon oldu. Kim bilir, belki de 2020 yılında, tıpkı video oyunlarında olduğu gibi filmler için de erken erişim seçeneği bile gelebilir.

Cats filminin fragmanı: