Bir CD ile Makro Çekimlerinizi Daha Çarpıcı Yapın

Nesneleri daha yakından çekerek gizli detaylara ulaşabileceğimiz muhteşem makro çekimlerinize yalnızca bir CD kullanarak gökkuşağı ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin size bunu nasıl yapabileceğinizi anlatalım.

Kocaman dünyamızdaki küçük detayları ortaya çıkaran makro fotoğrafçılık, birçok insanın merak duyduğu bir alan. Nesneleri ya da herhangi bir şeyi yakın plandan çektiğiniz fotoğraflar, ortaya oldukça güzel görüntüler ve detaylar çıkarabiliyor. Bugün, ister makro fotoğrafçılıkla ilgilenenlerden ister ilgilenmeyenlerden olun, herkesin işine yarayacak muhteşem bir yöntemi sizlerle paylaşacağız.

Çektiğiniz fotoğrafa Photoshop kullanmadan ya da çok özel bir ana denk gelmeden oldukça basit ve ucuz bir yöntemle gökkuşağı ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Kullanacağınız yalnızca tek bir malzeme var: CD. Bu rehberimizde yalnızca CD’nin üzerinden yansıyan ışığın ortaya nasıl güzel bir gökkuşağı çıkardığını anlatacağız.

İster evinizde ister dışarıda olun, çektiğiniz fotoğrafa bir CD kullanarak gökkuşağı renklerini ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çektiğiniz nesnenin altına veya yakınlarına CD’deki renkleri yansıtacak bir cam ya da ayna eklemek olacak. Fotoğraflardaki örneklerde de görebileceğiniz gibi yapmanız gereken işlemler fazlasıyla basit ve etkili.

Çekeceğiniz nesnenin istediğiniz görünümünü ayarladıktan sonra CD’den yansıyacak ışığı da elinizle ayarlayın. Ardından yapacağınız tek bir işlem kalıyor: Fotoğraf makinenizin tuşuna basmak. Daha sonrasında ortaya çıkan muhteşem resimleri gözlerinizle görebilirsiniz.

Eğer kameranızı sabit bir zemine ya da bir tripoda koyarsanız, çektiğiniz birçok fotoğraftaki farklı ışıkları tek bir resme de ekleyebilirsiniz. Bu sayede tek bir fotoğrafta birçok canlı renge de sahip olabilirsiniz. Tabii bunu yapmak için Photoshop’tan yardım almanız gerekiyor. Photoshop’ta çektiğiniz fotoğrafları üst üste yerleştirdikten sonra maskeleme yöntemini kullanarak her bir resimdeki sevdiğiniz noktaları tek bir resme aktarabilirsiniz.

Umarız anlattığımız CD yöntemi makro fotoğrafçılıkla ilgilenenlere yeni bir bakış açısı sağlayabilmiştir ve ilgilenmeyenlerin de ilgisini çekebilmiştir. Makro fotoğrafçılıkta fotoğrafınızı çarpıcı yapabilmek için günlük hayatta kullandığımız birçok nesneden yardım alabilirsiniz. Yalnızca yaratıcı olun ve sürekli denemeye devam edin :)