The Witcher Tales'in Çıkış Tarihini Açıklandı

CD Projekt RED, ağustos ayında duyurduğu yeni The Witcher oyununun yayın tarihini açıkladı.

CD Projekt RED'in yeni Witcher oyunu Thronebreaker: The Witcher Tales, ekim ayında oyun severler ile buluşacak. RPG oynamayı sevenlerin büyük keyif alacağı oyun, Witcher 3'e göre çok daha kısa olacak ancak yine de 30 saate varacak olan bir oyun süresinden bahsediliyor.

İlk olarak 23 Ekim'de PC için yayınlanacak olan oyun, konsol için ise biraz daha bekletecek ve 4 Aralık'ta oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyunun tek kişilik bir RPG olacağı açıklandı ve temelde Gwent'in kart oyununun mekanikleri kullanılarak tasarlandı. Bu sayede CD Projekt RED aynı zamanda Witcher'ın evrenini de genişletmiş olacak.

Oyun hikaye odaklı ilerleyecek olsa da CD Projekt RED oyunu RPG olarak anmak yerine 'strateji' kelimesini kullanmayı tercih etti ve oyunu TBS olarak tanımladı ancak yine de oyunun her iki oyun türüne ve sevenlerine hitap edeceği kesin diyebiliriz.