Askeri Helikopter Site İçine Düştü: 4 Asker Yaralı

Zorunlu iniş yapmak zorunda kalan askeri helikopter Çekmeköy mevkisindeki bir sitenin içerisine düştü.

Zorunlu iniş yapmaya çalışırken Çekmeköy'de bir sitenin içine helikopter düştü. Çıkan yangının ardından 1 askerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi ancak durumu hakkında net bir bilgi yok. Askeri personelin dışında yaralıların da olduğu bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında: "Alınan ilk bilgilere göre; Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: "Önlemler alındı. Helikopter acil iniş yapmak isterken düştü. Arkadaşlarımız olay yerinde incelemelerde bulunuyorlar. Olayı yakınen takip ediyoruz. Biraz sonra olay yerine geçeceğim. Sayısal olarak bir bilgimiz yok. İnönü Mahallesi'ne komşu bir mahalle. Helikopter bir sitenin bahçesine düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri şuan olay yerinde. Belediyemizin Fen ve Sağlık İşleri de olay yerine hareket etti" dedi.

Olay yerinde bulunan haber ajansı ekiplerinin görüntülerine göre yangın söndürülmüş durumda. Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri olay yerinde. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili bir güncelleme olduğunda sizlerle paylaşacağız.

26 Kasım 2018 Sancaktepe Helikopter Kazası

Geçtiğimiz yıl, 26 Kasım 2018'de yine Sancaktepe'de bir askeri helikopter (UH-1) düşmüştü. Kazada 4 askerimiz şehit olurken 1 TSK mensubu ağır yaralandıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Helikopterin binalara çarpmadan 3 binanın arasındaki küçük bir boşluğa düşmesini sağlayan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Güncelleme:

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, kazada 1 askerin şehit olduğunu belirtti. Askerlerden 3'ü yaralı.

Güncelleme 2:

İstanbul Valisi Yerlikaya az önce yaptığı basın açıklamasında 4 askerimizin şehit olduğunu söyledi. Sivil yaralı yok. Milletimizin başı sağ olsun.

Güncelleme 3:

Düşen helikopterin tipinin geçtiğimiz Kasım ayında da düşerek 5 şehit vermemize sebep olan UH-1 tipi helikopter olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında belirtildi.