Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Volkswagen ve Türkiye hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Babis’e göre Volkswagen, Türkiye’de büyük bir yatırım yapacak.

Çekya Başbakanı Babis dün ülkemizi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren Babis, Volkswagen’in Türkiye’ye büyük bir yatırım yapacağını duyduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili olarak pek çok haber çıkmış, biz de bunları size iletmiştik. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım projesine olur vermişti. Alman devinin, belli bir seviyenin üzerinde yatırım yapan otomotiv yatırımcılarına tanınan gümrüksüz ithalat hakkını kullanmak istediği belirtiliyordu.

Reuters’ın geçen hafta yaptığı habere göre Volkswagen şu anda 1 milyar Euro’luk yatırımına son halini vermeye çalışıyor. Firma bu süreçte Ankara ile de taşıt vergisi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan Volkswagen bu konuda kafa karıştırıcı bir açıklama yaparak, henüz nihai kararı vermediklerini ve Bulgaristan’ın da değerlendirilen seçenekler arasında yer aldığını belirtmişti.

Almanlara göre Volkswagen'in yeni fabrikası Türkiye'de olacak

Alman otomobil üreticisinin alacağı kararın Türkiye'ye yatırım şeklinde olması durumunda, firmanın fabrikasını İzmir ya da Manisa'ya kurması bekleniyor.

Almanya'nın saygın otomobil dergilerinden Automobilwoche, firmanın tercihinin Türkiye'den yana olduğunu belirtmişti. Volkswagen denetleme kurulunun İzmir'i seçtiğini söyleyen dergi, bu kararda firmada %17 pay sahibi olan Katar'ın da payının olduğunu belirtmişti. Alman şirketin CEO'su; Türkiye, Avusturya ve Bulgaristan'a bu proje için özel olarak ziyaretler gerçekleştirmişti.

Türkiye'yi öne çıkaran bir başka etmen de yetişmiş insan gücü, yedek parça sanayisinin gelişmiş olması ve geniş iç pazarı oldu. Böylece firma tedarik zincirini daha etkili şekilde kurabilecek.

Yeni açılacak olan fabrikada, Volkswagen'e ait olan Seat ve Skoda araçlar da üretilecek. Fabrikanın açılması durumunda Türkiye'ye 1996'da Honda'nın açtığı fabrikadan 23 yıl sonra ilk otomobil fabrikası açılmış olacak.