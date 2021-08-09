Çekya'da Bazı Kişiler, Durup Dururken 'Milyoner' Oldu

Çekya'da hizmet veren özel bir bankanın sisteminde oluşan bir arıza nedeniyle müşterilerin bakiyelerinde değişiklik gözlemlenmeye başladı. Kimi müşterilerin hesabına milyonlarca kron yatarken, bazılarının da bakiyeleri eksilere düştü.

Geçtiğimiz günlerde Çekya'da hizmet veren özel bir banka, müşterilerini derinden etkileyen bir problemle karşı karşıya kaldı. Bazı müşterilerin hesaplarına milyonlarca kron yatarken, bazı müşterilerin bakiyeleri de eksilere düşürüldü.

6 saat süren bu durumdan etkilenen binlerce müşteri, bankayı sosyal medya üzerinden protesto etmeye başladı. Bankanın yaşadığı bu sorun yüzünden yurtdışı tatilinde hesap ödeyemediğini belirten bir kişi, bankaya ağır bir tazminat davası açacağını dile getirdi.

Bazı müşterilerin bakiyeleri 10'a katlandı

Bildiğiniz üzere milyonlarca müşterisi olan bankalar bile, müşterilerine kesintisiz ve kusursuz hizmet verme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bunun en büyük örneğini, geçtiğimiz haftalarda Akbank'ın yaşadığı olay ile hep birlikte görmüştük. Bu olaylarla bir yenisi, Çekya'daki özel bir bankadan eklendi.

Söz konusu bankanın sisteminde oluşan bir arıza nedeniyle birçok müşterinin hesap bakiyelerinde değişiklik gözlemlendi. Sosyal medyadan tepkilerini belli eden müşterilerin şikayetlerinin arasında, “Hesabıma 7,400,000 kron (yaklaşık 2,950,000 tl) yatırılmış. Tanrı dualarımı kabul etti” ve "Bakiyem 821,000 kron (yaklaşık 327,000 tl) eksiye düşmüş, umarım kalıcı olmaz" ifadeleri yer aldı.

Sorun sırasında Hırvatistan'da tatil yapan başka bir müşteri ise, bakiyesinin eksiye düşmesinden dolayı hesap ödeyemeyediğni ve tatilinde mağdur olduğunu belirterek, bankaya dava açacağını dile getirdi. Konu ile ilgili daha sonra açıklamalarda bulunan banka yetkilisi Katerina Petko, şu ifadeleri kullandı; "Meydana gelen olaydan dolayı özür dileriz. Sistemdeki hatayı tespit edip onardık, hesaplar normale döndü. Hesaplarında anormal bir durum tespit eden müşterilerimizin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Hesaplarına eklenen paraları kullanan müşterilerimizden paraları iade etmelerini rica ediyoruz”