Cem Yılmaz'dan 'Komik Astronot' Arayan NASA'ya Cevap Var

NASA, 2033 yılında Mars’a gerçekleştireceği ilk insanlı seferi için ‘komik’ astronotlar aradığını duyurmuştu. NASA’ya Cem Yılmaz’ın cevabı “İşim var” oldu.

Yapılan araştırmalara göre komik kişilerin bulunduğu ortamlarda gerginlikle başa çıkmak daha kolay. Eğlenceli ve dost canlısı kişiler, gergin ortamlarda çalışmayı daha kolay hale getiriyor.

NASA da bu araştırmalara dayanarak, Mars yolculuğu için dört astronot grubuyla çalışmalar yürütüyor. NASA’nın araştırmasının başındaki isim olan Profesör Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak, sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" diyor.

Johnson daha önce dört yıl Antarktika’da araştırmalar yürüttü. Araştırmaların sonunda “komik, lider, dost, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortağı” gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiğini ve işlerin daha yolunda gitmesini sağladığını keşfetti.

NASA’nın açıklamasına komedyen Cem Yılmaz da cevap verdi. Cem Yılmaz, Twitter hesabından haberi paylaşırken “İşim var” notunu düştü.

Cem Yılmaz daha önce de GORA filminde ‘rol icabı’ uzaya gitmişti.