Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb'ün yayın tarihi açıklandı. Do Not Disturb, 29 Eylül'de Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin en popüler komedyenlerinden olan Cem Yılmaz, yeni filminin yayın tarihini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren Kara Komik Filmler yapımındaki Ayzek isimli karakteri merkezine alacak Do Not Disturb isimli film, 29 Eylül'de Netflix abonelerinin karşısına çıkacak. Netflix, söz konusu yapımın yayın tarihini Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir poster ve "Sen iyi bir insansın Ayzek. #DoNotDisturb 29 Eylül'de sadece Netflix'te." açıklamasıyla duyurdu.

