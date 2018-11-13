Önümüzdeki yıl için hedefi Kara Komik Filmler ile vizyonda olmak olan Cem Yılmaz, son filmi Emanet'in çekimlerine başladıklarını sosyal medyadan duyurdu.

2019 yılının Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada adlı iki filmle seyirci karşısına çıkacak olan Cem Yılmaz, kara komik filmler serisinde üç film çekeceğini açıklamıştı. Üçüncü filmin adının Emanet olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, filmin kadrosunu ise daha sonra açıklayacağını söylemişti.

Üçüncü filmin çekimlerinin başladığını sosyal medya üzerinden duyuran Cem Yılmaz'a eşlik edecek olan oyuncular Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özen olacak.

Oyuncunun pek çok filmde beraber de rol aldığı yakın dostu Ozan Güven bu paylaşımın altına “Cem bey hayırlı olsun, Allah baba utandırmasın… Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah…” yorumunu yazarken, Cem Yılmaz da "Ozan bey bu sene böyle! Sanat konuşulacak bu sene, ben öyle düşünüyorum… Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor” şeklinde karşılık verdi.