İçinde 2 Arada ve Kaçamak adlı iki farklı filmi barındıran Karakomik Filmler'in fragmanı yayınlandı.

Ülkemizin sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz’ın yeni filmi(leri) Karakomik Filmler, iki ayrı perdede gösterilmek üzere birer dakikalık iki ayrı filmden oluşuyor. Yani, tek bilete iki film diyebiliriz. Karakomik Filmler, 2 Arada ve Kaçamak isimli, birbirinden bağımsız iki ayrı filmden oluşuyor.

Kaçamak

İki perdede gösterilecek olan filmlerden biri Kaçamak olacak ve başrollerini Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Necip Memilli gibi isimler paylaşacak. Kaçamak’ta, bir grup arkadaşın detoks tatiline çıktıklarına başlarına gelen komik olaylar konu alınıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla, filmde bilim kurgu türü biraz ağırlıkta gibi duruyor.

2 Arada

2 Arada’da Cem Yılmaz, Ayzek isimli bir çaycıyı canlandırıyor. Tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği filmin kadrosunda Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya ve Cem Davran gibi isimler bulunuyor. 2 Arada, dramın daha yoğunlukta olduğu bir film. Yani Cem Yılmaz bir perdede bizi güldürürken diğerinde hüzünlendirecek.