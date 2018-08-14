Yeni Çıkan Kara Komik Filmler'in İlk Görüntüsü Paylaşıldı

Sıra dışı tarzıyla izleyicide merak uyandıran yeni film Kara Komik Filmler'in, ilk görüntüsünü yapılan açıklamalarla beraber sizlerle paylaşıyoruz.

Cem Yılmaz'ın en yeni filmi "Kara Komik Filmler"den bir kareyi takipçileri ile paylaştı. Bu filmde de birçok yapımında olduğu gibi ünlü komedyenle çalışan ekip arkadaşları, böyle bir filmin daha önce hiç yapılmadığını iddia ettiler. Çünkü filmin ilk 60 dakikasında başka, diğer 60 dakikasında ise başka bir hikayenin işlendiği açıklandı. Oldukça ilginç olan bu konsept, şimdiden merak uyandıran nitekilte.

Filmin kadrosunda; Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Tuna Orhan, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Cem Davran, Şevket Çoruh ve Ozan Güven gibi oyuncuların olacağı söyleniyor.

Film için Zafer Algöz'ün yaptığı açıklamalarda da çok farklı bir proje olacağı anlaşılıyor. Zafer Algöz, "13 Ağustos’ta çekimlere başlıyoruz İstanbul’da. Yine komedi tarzında bu kez farklı bir şey yapacak. Kara Komik Hikayeler diye bir film. 60 dakikada bir film seyredeceksiniz ikinci arada başka bir 60 dakikalık başka bir film izleyeceksiniz. İki bağımsız filmi bir seansta yapacak. Türkiye’de ilk; dünyada var mı bilmiyorum?" dedi.

Cem Yılmaz'ın, hemen her yapımında olduğu gibi yine dev bir kadroyla karşımıza çıkacak olan filmi için beklentiler şimdiden oldukça yüksek. Filmin izleyiciyi güldüreceği şüphesiz bir gerçek. Umarız G.O.R.A'da olduğu gibi, dönemin en yaratıcı filmlerinden olmayı başarır.