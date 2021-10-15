NFT işine hızlı bir giriş yapan Cem Yılmaz, dudak uçuklatan fiyatlara NFT'ler satan Refik Anadol'a anlamlı bir hediye gönderdi. Yaklaşık 17 bin 500 TL değerindeki bu hediye, Cem Yılmaz'ın NFT haline getirdiği avatarlarından bir tanesi oldu.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde sık sık ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan bahsediyoruz. Bunun nedeni, Yılmaz'ın NFT işine oldukça hızlı bir giriş yapmış olması. Oluşturduğu koleksiyonun bazılarını çoktan satan Cem Yılmaz, hiç de fena olmayan paralar kazandı.

Son dönemlerde herkesin ilgisini çekmeye başlayan NFT sektöründe yer alan önemli bir isim daha var. Bu isim, medya sanatçısı Refik Anadol. Kısa bir süre önce oluşturduğu bir NFT koleksiyonunu 5,1 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir rakama satan Anadol, bu sektörde kendisine kalıcı bir yer edinmiş durumda. İşte şimdi, NFT sektöründeki bu iki isim arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cem Yılmaz, kendi avatarının yer aldığı bir NFT'yi Refik Anadol'a hediye etti. Anadol, bu hediyeyi memnuniyetle karşıladı.

İşte Cem Yılmaz'ın Refik Anadol'a hediye ettiği NFT

Kendisine hediye edilen NFT ile ilgili açıklamalarını Twitter üzerinden yapan Refik Anadol, "Çok değerli Cem Yılmaz abimden efsane bir hediye! NFT dünyasında tarihi bir veri! Sonsuz teşekkürler!" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi. Anadol'un tweetini alıntılayan Cem Yılmaz ise "Tarihten bir yaprak diyelim Refikcim. Ben teşekkür ederim." dedi.

Refik Anadol'a hediye edilen NFT'nin OpenSea'deki listeleme sayfasına baktığımızda, bu dijital eser için 0,5 Ethereum teklif edildiğini görüyoruz. Bu da 1.890 dolar civarında para yapıyor. Yani Cem Yılmaz, Refik Anadol'a yaklaşık olarak 17 bin 500 TL değerinde bir hediye vermiş oldu.

Refik Anadol'un Twitter'daki paylaşımı şöyleydi

Cem Yılmaz'ın verdiği cevap ise şöyle

Ayrıca Refik Anadol ile geçtiğimiz aylarda röportaj gerçekleştirmiştik, aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Refik Anadol'a hediye edilen NFT'nin OpenSea sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.