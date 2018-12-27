Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'dan Boykot

Film yapımcılarıyla sinema salonu işletmecilerinin büyük bir gerginlik içerisinde olduğu ve boykot kararının gündemde olduğu iddia ediliyor.

2019 yılı Türk sineması açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyordu. Özellikle Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Karakomik Filmler projeleri, birçok sinema severi heyecanlandırıyor. Ancak bu filmleri en azından bir süre izleyememe olasılığımız olabilir.

Her şey geçtiğimiz günlerde Organize İşler 2'nin vizyon tarihinin 'belirsiz bir süreyle' ertelenmesiyle başladı. Normalde gelecek ay vizyona girmesi gereken filmin neden ertelendiği ile ilgili bir bilgi paylaşılmamıştı. Herkes teknik bir gerekçe beklerken, işin aslının salon işletmecileriyle bir türlü mütabakata varılamaması olduğu ortaya çıktı.

Film yapımcılarının, Mars Grubu ile adeta bir düelloya girdiği ve haklarını alamadıkları iddia ediliyor. Bilet fiyatları artsa da kendilerine bilet başı verilen ücretin sabit kalmasından şikayetçi olan yapımcılar, yeni dönemde filmlerini vizyona sokmamayı dahi düşünebilir.

Henüz sürecin büyük bir boykota sebep olup olmayacağı belli değil ancak Cengiz Semercioğlu ile konuşan, ismi açıklanmayan bir film yapımcısı, süreçle ilgili şunları sölüyor: “Sakın yanlış anlaşılmasın biz bilet fiyatlarının artmasını istemiyoruz. Var olan fiyatlardan hakkımız olan pay verilsin diyoruz. 2 milyon da izlensen film zarar ediyor artık. Otopark 15 lira, mısır 10 lira, yapımcının kazandığı 5 lira... Film çekemez duruma geldik.”