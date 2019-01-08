Cem Yılmaz, sinema sektöründe son dönemde yaşanan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Londra'da açılışı yapılacak olan "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin biletleri kara borsaya düşen Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile ABD'ye giderken havalimanında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Mars Grup cephesinden gelen, "Gerekirse yeni Cem Yılmaz'lar çıkarırız." açıklamalarına sert tepki gösteren Cem Yılmaz, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilir misiniz?" şeklindeki sorusuna "Neden olmasın? Benim için fark etmez, filmlerimi bedava bile gösteririm." diyerek cevap veren Cem Yılmaz, yeni dönemin enteresan gelişmelere gebe olacağının da sinyallerini vermiş oldu.

Son gösterisinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Avrupa'da böyle şeyler yaşanıyor. İlgi olması güzel." diye konuştu.