Cem Yılmaz, Warren Buffet Tarafından(!) Dolandırılıyordu

Cem Yılmaz, bu kez de dünyanın en zengin 5. insanı konumunda bulunan Warren Buffet'ı taklit eden bir adresten e-posta aldı. Dolandırıcılık amacıyla atılan bu e-postada 2,5 milyon dolarlık bağıştan ve Cem Yılmaz'ın da bu paranın dağıtılacağı şanslı insanlardan olduğu anlatılıyordu...

Türkiye'nin en başarılı komedyenlerinden Cem Yılmaz, bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Bu kez kendisini milyarder yatırımcı Warren Buffett olarak tanıtan(!) dolandırıcılar, Cem Yılmaz'a 2,5 milyon dolarlık bir teklifte bulundular. Ünlü komedyen, bundan birkaç ay önce de Bill Gates olduğunu ileri süren birisi tarafından dolandırılmaya çalışılmıştı.

Cem Yılmaz, kendisine gönderilen sahte e-postayı Twitter hesabından paylaştı. "Hello my name is Warren Buffet :)) ulan dolandırıcılığın da tadı yok." diyen Cem Yılmaz, olayı pek de önemsemedi. Dolandırıcıların oldukça basit ve artık herkesin bildiği bir yöntemi kullanarak Cem Yılmaz'ı avlamaya çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı...

Cem Yılmaz'ın Warren Buffet tarafından(!) dolandırılmaya çalışıldığını açıkladığı paylaşımı

Dolandırıcılar, Cem Yılmaz'a gönderdikleri e-posta'da 2,5 milyon dolarlık bir bağıştan bahsediyorlardı. Bu olmayan para, rastgele dağıtılacaktı. İddialarına göre Cem Yılmaz'ın e-posta adresi de tamamen şans eseri denk gelmişti. Bu hikayenin sonunda ise bir e-posta yer alıyor ve Cem Yılmaz'ın sözde Warren Buffet'a ulaşması isteniyordu.

Cem Yılmaz'ın başına gelen olayı sizler de yaşayabilirsiniz. Bu tür e-postaları aldığınız zaman gönderici adresini doğrudan engellemek bir işe yaramıyor. Zira dolandırıcıların elinde sayısız e-posta adresi var ve her gün milyonlarca e-posta gönderiliyor. Haliyle bu tür e-postalara aldırış etmemeye dikkat etmek şart...