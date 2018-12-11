Cem Yılmaz, Yeni Filminin Adını ve Vizyon Tarihini Açıkladı

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı komedyenlerinden ve sanat insanlarından biri olan Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi.

18 Ocak 2019'da Karakomik Filmler ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, bu filmin ardından vizyona girmesi beklenen yeni filminin de ismini paylaştı. İki perdede iki ayrı film izleterek Türk sinema tarihinde bir ilke imza atacak olan Cem Yılmaz, bu furyayı devam ettirecek.

Buna göre daha önce isimleri 2 Arada ve Kaçamak olarak belirlenen ve tek perdede sunulacak olan filmlerin ardından, yaklaşık 3 ay sonra aynı formülle 2 film daha izleyeceğiz. Cem Yılmaz'ın Güven ismindeki bir taksiciyi canlandıracağı filmin adı da belli oldu: Deli.

Filmin konusu henüz belli olmasa da Deli'de rol alacak isimler şimdiden belli. Buna göre filmde Cem Davran, Büşra Develi, Özkan Uğur ve Hakan Gerçek gibi usta oyuncular yer alacak.