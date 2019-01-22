  • Çentik Sevmeyenlerin Bayılacağı Vivo Apex 2 Konsept Tasarımı

Çentik Sevmeyenlerin Bayılacağı Vivo Apex 2 (2019) Konsept Tasarımı

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Vivo Apex'in yeni versiyonunun konsept tasarımı ortaya çıktı.

Çin'de birkaç gün içerisinde tanıtılacak olan Vivo Apex 2019 hakkında daha önce ortaya çıkan detaylar, cihazın tanıtım tarihini iple çekmemize neden olmuştu. Özellikle cihazın çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağı bilgisi kullanıcıları etkilerken; bugün ortaya çıkan bir konsept tasarım, cihazın pürüzsüz bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor.
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Tamamen Çerçevesiz Vivo Apex 2, 24 Ocak'ta Tanıtılacak

~Vivo Apex 2 (2019) Tanıtım Videosu

Ortaya çıkan yeni konsept tasarımı Vivo Apex 2 (2019) hakkında çıkan çerçevesiz ve çentiksiz söylentilerini doğrularken, aynı zamanda cihazın herhangi bir porta (kulaklık ve şarj girişi vb.) ve tuşa (kilit ve ses açma tuşu) sahip olmayacağını gösteriyor. Tik Tok video paylaşım platformu üzerinde ortaya çıkan Vivo Apex 2'nin görüntüsünde akıllı telefon gösteren kişi, cihazın oldukça yumuşak geçişli ve kıvrımlı yüzeyi karşısındaki hayranlığını gizleyememişti.
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Eğer bahsettiğimiz bilgiler doğru ise Vivo'nun Apex 2'de; ekrana gömülü parmak izi okuyucu, kablosuz şarj ve HTC U12 Plus'da olduğu gibi basınca duyarlı tuşlar kullanacağını tahmin ediyoruz. Vivo'nun yeni akıllı telefonu hakkında edinilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan konsept tasarım ise birçok kullanıcı kesimi için beklentileri en üst düzeye çıkarttı. Vivo Apex 2 (2019), 24 Ocak tarihinde Çin'de gerçekleştirilecek bir etkinlik ile tanıtılacak.
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Kaynak : https://www.androidauthority.com/vivo-apex-2019-concept-945309/
Etiketler: vivo, Vivo Apex 2, Vivo Apex 2019
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