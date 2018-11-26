Çentikli Samsung Galaxy M2'nin Geekbench ve AnTuTu Sonuçları

Samsung'un yeni Galaxy M serisinin ilk modeli olacak Galaxy M2'ye ait Geekbench ve AnTuTu sonuçları belli oldu. Cihazın sentetik test sonuçlarının ortaya çıkması. Samsung'un lansman için neredeyse hazır olduğunu gösteriyor.

Çin ve Hindistan gibi dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarında bir türlü istediği popülerliğe ulaşamayan Samsung, pazar payını artırmak için yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, giriş seviye telefonların rağbet gördüğü pazarlarda varlığını güçlendirmek için yeni Galaxy M serisini başlatmaya hazırlanıyor.

Galaxy on serisinin yerini alacak Galaxy M serisinin başlangıç modeli Galaxy M2, Geekbench’in ardından şimdi de AnTuTu’da görüntülendi. Geekbench’in tek çekirdek performansında 1319 puan, çoklu çekirdek performansında ise 4074 puan almayı başaran cihaz, AnTuTu’dan ise 107.452 puan almayı başardı.

Özelliklerine baktığımızda cihazın Exynos 7885 işlemcisinden güç alıp Mali-G71 MP2 grafik işleme birimine sahip olduğunu, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geldiği, son olarak ise Samsung Experience arayüzüne sahip Android 8.0 Oreo ile çalıştığını görüyoruz. Cihazla ilgili en ilginç nokta, 2340x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olması.

2340x1080 piksel çözünürlüğü, cihazın 19.5:9 ekran gövde oranına sahip olduğunu gösteriyor ki bu ekran formatı, çentikli akıllı telefonların tercih ettiği bir format. Ancak Samsung’un Geliştirici Konferansı sırasında Infinity-U ve Infinity-V ekranları onayladığından çentiğin çok da sürpriz olduğunu söyleyemeyiz.