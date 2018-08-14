Android Pure, yeni Motorola P30 olduğu iddia edilen bir telefona ait fotoğrafları sızdırdı. Görsellere göre cihaz, iPhone X benzeri çentikli bir tasarıma sahip olacak.

Son dönemlerin yükselen markalarından biri olan Motorola’nın yeni akıllı telefonu Motorola P30’a ait olduğu iddia edilen bir görsel çevrimiçi olarak paylaşıldı. Görsele göre yeni Motorola P30, Apple’ın geçtiğimiz yıl iPhone 10. yıl özel telefonu olarak tanıttığı iPhone X ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip.

Sızıntı görsele göre kısa süre içinde Çin’de gerçekleştirilecek bir lansman ile P30 Note ve P30 Play modelleri ile birlikte tanıtılması beklenen Motorola P30, iPhone X gibi çentikli bir tasarıma sahip olacak. Üstelik bu çentik, gerek tasarımı gerekse boyutlarıyla iPhone X ile neredeyse birebir aynı görüntüde olacak.

Motorola P30, diğer çentikli telefonlarda olduğu gibi bir alt çerçeveye sahip olacak. Fakat bu çerçeve, diğer Android telefonlar ile kıyaslandığında oldukça ince görünüyor. Cihazın arka panel tasarımı da iPhone X’dan pek farklı değil. Kamera modülü, iPhone X’daki gibi sol üst köşede dikey pozisyonda bulunuyor. Parmak izi tarayıcı ise Apple logosunun konumunda.

Sızıntılara göre Motorola P30, modeli tam olarak bilinmeyen 8 çekirdekli bir işlemciden güç alacak. 6GB RAM’a sahip olacak cihazın 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği olacak. 6.2 inç ekranlı cihazın 16MP+5MP çift arka kamerası ve 12MP ön kamerası olacak. Batarya kapasitesi ise 3000mAh olacak.