Çentiksiz, LIDAR Sensörlü iPhone 12 Pro Konsepti (Video)

iPhone hayranı tasarımcılar, ilerleyen aylarda duyurulması beklenen iPhone 12 Pro için bir konsept tasarım oluşturdular. Oluşturulan konsept tasarım, iPhone 5'in keskin hatlı tasarımını bir kez daha ortaya koyarken sıkça eleştirilen çentiği de ortadan kaldırıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde, uzunca bir süredir konuşulan yeni iPhone modeli iPhone SE'yi duyurdu. iPhone SE uzun süredir beklenen ancak neredeyse geleceğinden ümidin kesildiği bir telefondu. Bu telefonun duyurulmasının ardından ise gözler yeniden iPhone 12 serisi ile ilgili sızıntılara ve konsept çalışmalara dönmüş durumda.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, yaklaşmakta olan amiral gemisi iPhone modellerinin tasarımının bir hayli değişeceğini ortaya koyuyordu. Apple, iddialara göre yeni yeni iPhone modellerini iPhone 5 tasarım çizgisinde oluşturacak. Yeni paylaşılan bir konsept iPhone 12 Pro tasarımı, uzun süredir konuşulan bu tasarıma bazı eklemelerde bulunuyor.

iPhone 12 Pro için hazırlanan konsept tasarım

iPhone 12 Pro için hazırlanan konsept tasarım, kamera kurulumu açısından iPhone 11 serisine benzerlik gösteriyor. Tasarımcılar, Apple'ın iPhone 12 serisinde de kare tasarımlı bir kamera modülü kullanacağını ön görüyorlar. Ayrıca bu konsept tasarımda, kamera kurulumunun boşta kalan dördüncü köşesine LIDAR sensör ekleniyor.

iPhone 12 Pro için oluşturulan konsept tasarım, tıpkı iPhone 5 serisindeki gibi keskin hatlara sahip. Ayrıca tasarımcılar, Apple'ın pek çok tüketici tarafından eleştirilen çentikten kurtulacağını da düşünüyorlar. Yine de bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğunu yorumlamak size kalmış.

iPhone 12 Pro için oluşturulan konsept tasarım