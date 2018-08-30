Huawei’nin alt firması olan Honor, bugün bir sürpriz yaparak IFA 2018’de Honor Magic 2’yi gösterdi. Cihaz, FullView ekranıyla çentiksiz ve çerçevesiz tasarıma sahip telefonlar arasına katılıyor.

Honor’un Başkanı George Zhao, Honor Play’in tanıtımı ve fiyat açıklamasından sonra, IFA teknoloji fuarında Magic 2 telefonunu elinde tutarak cihaz hakkında birtakım bilgiler verdi. Zhao, çerçevesiz ekrana dikkat çekerek ön kameranın çıkmasını sağlayan mekanizmayı da gösterdi.

Honor Magic 2, Oppo Find X’e benzemesine rağmen, Find X'teki gibi motorlu bir mekanizmaya sahip değil. Bunun yerine manuel olarak kaydırılan ön kamera ve sensörler açığa çıkıyor. Bu özellik ise bizlere Nokia 6228 zamanlarını hatırlatıyor.

Honor Magic 2, Mate 20 serisine de güç verecek olan Kirin 980 yonga setiyle gelecek. Cihazla ilgiyi henüz başka bir detay bulunmasa da Magic 2’nin 40 Watt’lık yeni hızlı şarj sistemiyle geleceği açıklandı. Honor yetkilileri, hızlı şarj için çok çalıştıklarını belirtirken “15 katmanlı yeni koruma sistemini telefona entegre ettik. Telefon; pili, kabloyu ve şarj aletini otomatik olarak tanıyacak ve hepsi güvenliyse hızlı şarjı devreye sokacak.” açıklamalarında bulundu.

Yeni telefonun selefi olan Magic, yine bu zamanlarda tanıtılmış ve 16 Aralık 2016’da piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden Magic 2'nin piyasaya çıkışı için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.