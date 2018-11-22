Meizu CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 16. yılına özel olarak Meizu 17 yerine Meizu 16s'i duyuracak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, 2018 yılında amiral gemisi segmentinde Meizu 16, Meizu 16 Plus ve Meizu 16X olmak üzere üç güçlü akıllı telefon tanıttı. Şirketin her geçen yıl daha güçlü akıllı telefonlar tanıtıyor olması, 2019 yılı planlarının merak edilmesine neden olmuştu ki şirketin CEO’su Jack Wong, bu merakı giderdi.

Gelecek yıl piyasaya sürecekleri amiral gemisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Wong, Snapdragon 8150 işlemciden güç alacak yeni amiral gemilerinin Mayıs 2019’da gün yüzüne çıkacağını ve cihazın Meizu 16s olarak adlandırılacağını söyledi. Mayıs’ta Meizu 16s gelecekse Meizu 17’ye ne olacak?

Jack Wong, gelecek yıl şirketin 16. yıldönümünü kutlayacaklarını, bu nedenle de Meizu 17 yerine Meizu 16s’i piyasaya süreceklerini belirtti. Ayrıca Wong’a göre bu S takılı cihaz, iPhone’ların S takılı modellerinde olduğu gibi Meizu 16 ile aynı tasarıma sahip olacak. Ancak donanım anlamında önemli iyileştirmeler alacak.