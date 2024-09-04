DSÖ'nün yeni araştırması, cep telefonlarının beyin kanseri riskini artırmadığını ve radyo dalgalarının olumsuz etkileri bulunmadığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma, cep telefonlarının beyin kanseri ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını gösterdi. Yıllardır devam eden bu tartışma, sonunda bilimsel verilerle sonlanmaya biraz daha yaklaştı. Telefonların yaydığı radyo dalgalarının beyin kanserine yol açmadığı, 1994-2022 yılları arasında yayımlanan 5.000'den fazla çalışmanın değerlendirilmesiyle ortaya kondu.

Bu inceleme, daha önce yapılan çalışmalardan çok daha kapsamlı ve detaylı bir veri setine dayanıyor. Örneğin, 2011 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), radyo dalgalarını "olası kanserojen" olarak sınıflandırmıştı. Ancak bu sınıflama, sınırlı verilerle yapılmış ve birçok tartışmaya yol açmıştı.

Bilimsel veriler ne diyor?

DSÖ'nün yeni araştırması, önceki çalışmalardaki sınırlamaları ortadan kaldırarak, daha kesin ve güvenilir sonuçlar sunuyor. Bu yeni inceleme, özellikle uzun süreli cep telefonu kullanımının bile kanser riskini artırmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Araştırmada, radyo dalgalarının biyolojik sistemler üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş.

Cep telefonlarının yaydığı radyo dalgalarına maruz kalmanın, beyin kanseri dahil olmak üzere sağlık üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunamadı. Bu bulgular, ulusal ve uluslararası güvenlik sınırlarının, bu cihazların güvenli kullanımı için yeterli koruma sağladığını bir kez daha doğruluyor. Ancak teknoloji hızla geliştiği için bu alandaki araştırmaların devam etmesi gerektiği de vurgulanıyor.