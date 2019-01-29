Telefonlar İçin Taksit Düzenlemesinin Uzatılması İstendi

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda vatandaşlar akıllı telefonlarını yenilerken iki kere düşünmeye başladı. Bu durumun sektörde bir düşüş trendi başlattığını belirten m-TOD, cep telefonları için taksit düzenlemesinin uzatılmasını talep etti.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), Ticaret Bakanlığı tarafından Kasım 2018’de değiştirilen ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’ hakkında açıklamalarda bulunarak mobil iletişim sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması için taksit düzenlemesinin 2019 sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Kasım ayında gerçekleşen değişiklik ile birlikte Kankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/B maddesinde yer alan ‘Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz.’ ibaresinin ‘Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz.’ olarak yeniden düzenlendiği hatırlatıldı.

‘’Bununla beraber, '12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanır' geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti.’’ ifadelerinin yer aldığı açıklama ile ilgili olarak m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu şu şekilde konuştu;

‘’Ticaret Bakanlığının söz konusu düzenlemesi, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi. Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz.’’