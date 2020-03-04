Cep Telefonlarına Yeni Bir Vergi Daha Getirildi

Resmi Gazete bugün yayınlanan yeni bir kararname ile cep telefonlarına yeni bir vergi daha uygulanacak. 15 gün sonra yürürlüğe girecek vergi yüzde 1 oranında olacak.

Cep telefonları, yüzde 90'ın üzerindeki oranı ile en fazla vergi alınan cihazlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Şimdi bu büyük vergi yüküne bir yenisi daha ekleniyor. Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine, yayınlanan kararname ile cep telefonları da eklendi.

15 gün sonra yürürlüğe girecek karara göre hem yurtdışından Türkiye’ye getirilerek satılan cep telefonları hem de Türkiye’de üretilen cep telefonları bu vergi kapsamına alındı. Yüzde 1 oranında uygulanacak vergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılacak.

Cep telefonlarına gelecek yeni yüzde 1’lık vergi, ithal telefonlarda CIF bedeli denilen gümrük değeri satış bedeli üzerinden, Türkiye’de üretilen cep telefonlarında ise imalat bedeli üzerinden hesaplanacak.

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi yaşıyıcı cihazlardan 2012 yılında yapılan düzenleme ile belli oranlarda vergi alınmaya başlanmıştı. 2013 yılında yapılan düzenleme ile vergi oranı, yüzde 0.5 ile 3 arasında değişecek şekilde düzenlenmişti.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bu verginin kapsamı genişletilerek cep telefonları da vergi kapsamına alındı. Cep telefonlarından bu kapsamda yüzde 1 oranında vergi kesilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de bugün kararı yayınlanan yeni cep telefonu vergisi 19 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacak.