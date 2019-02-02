Cep Telefonlarında, 12 Taksit Dönemi Başlamadan Bitti

Geçtiğimiz günlerde açıklaması yapılan, değeri 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonlarının alımı için yapılacak 12 taksit uygulaması, yürürlüğe girmeden iptal edildi.

Bilindiği gibi uzun bir süre önce, cep telefonu alımlarında uzun vadeli taksit dönemi sonlandırılmıştı. Cep telefonu almak için, bankalardan kredi çekme yoluna başvurması gereken vatandaşlar, aynı zamanda kısa vadeli olarak bu hizmetten yararlanabiliyorlardı. Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı açıklama ile değeri 3,500TL üzerinde olan cep telefonu alımlarında, 12 taksit seçeneği getirileceğini açıkladı ancak bu uygulamadan, henüz yürürlüğe girmeden vazgeçildi.

Yapılan açıklamaya göre, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı, 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 aya çıkarılacaktı. Bu düzenleme, özellikle son zamanlarda artan telefon fiyatları nedeni ile halk tarafından da olumlu tepkiler almıştı. Ancak, yönetmelik taslakları konusunda yapılması planlanan değişikliklerden vazgeçildi. Cep telefonları alımı ile ilgili yürürlüğe konacak vade seçeneklerinin, yeniden 6 ay ile sınırlandırılmasına karar verildi. Uygulama, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.