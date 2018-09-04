Ülkemizde hizmet veren operatörler, fiyatları oldukça yükselen akıllı telefonlar için kiralama modelini uygulamaya başlayacak. Tüketiciler bu modelle, tıpkı otomobil kiralar gibi cep telefonu kiralayabilecekler.

1 Eylül 2018 itibariyle BDDK akıllı telefon, tablet ve bilgisayar alışverişlerinde kullanılan tüketici kredilerinin maksimum vadesini 12 aydan 6 aya geriletti. Yani eğer tüketici kredi aracılığıyla akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar almak isterse, ödemesini maksimum 6 taksit şeklinde yapabilecek.

Düzenlemeyle üst segmentte bulunan, son aylardaki dolar artışı ve firmalar tarafından yapılan zamların etkisiyle cep yakan telefonlara ulaşım zorlaştı. Ülkemizde hizmet veren operatörler de bir nevi kredi kullandırarak -sözleşme usulüyle- sattıkları akıllı telefonlar için 6 ayı kısa bir vade olarak karşıladılar. Öyle ki düz hesapla 6 bin TL’lik bir telefonun taksidi, aylık 1000 TL’ye denk geliyor. Bu herkesin ulaşabileceği bir şart değil.

Operatörler ise yeni ticari modeller geliştirmek için otomotiv sektöründeki bir tekniği gündeme getirdiler. Tüketicilerin tıpkı otomobil kiralar gibi akıllı telefon kiralamasını sağlayan bu modele göre, aylık ücret ödendiği müddetçe telefonlar kullanımda olacaklar. Eğer tüketiciler, muhtemelen faturalarına yansıtılacak bu ücretleri ödemezlerse telefonlar kullanıma kapatılacaklar.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can’ın haberine göre Türkiye’deki 3.500 TL ve üzerindeki akıllı telefonlar, genel pazarın %40’ını ifade ediyor. Bir başka deyişle 6 aylık vade sınırlaması, ülkemizdeki akıllı telefon pazarının önemli bir kısmını genel tüketicilerden koparıyor.

Kiralama modeli için operatörlerin de paraya ihtiyacı var:

Operatörlerin kiraladıkları telefonların asıl sahibi şirketler oluyor. Yıllık 2 milyar liraya varan tutarda satış gerçekleşen ülkemizdeki kiralık cep telefonu talebini karşılamak epey zor. Ayrıca Can’ın haberinde değindiği bir diğer önemli konu da kiralanan telefonların, sözleşme sonrasında nerede değerlendirilecekleri sorusu. Yurt içindeki ikinci el piyasasında değerlendirilmesi planlanan bir defa kiralanmış telefonlar, diğer ülkelerdeki ikinci el piyasalarına da gönderilebilirler. Böyle bir durumda ithal edilen bir telefonun, tekrar ihraç edilmesi gerekiyor. Bu da operatörlerin vergiler konusunda sıkıntıya girmesine yol açıyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV ve TRT payının kiralama modelinde uygulanmaması halinde bu vergi yükü kalkmış oluyor.

Akıllı telefonlar için kiralama modelinin en erken 2019 başında faaliyete geçirilmesi bekleniyor.