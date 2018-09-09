2018 Model iPhone'ların Türkiye Fiyatları Sızıdırıldı

12 Eylül'de lansmanı yapılacak 3 yeni iPhone modeli olan: iPhone XS, iPhone XS Plus ve iPhone 9'un Türkiye fiyatına ulaşıldı!

Son aylarda gündemi sıkça meşgul eden Apple’ın 12 Eylül’de piyasaya süreceği 3 yeni iPhone modellerine dair haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Sızıntılar sayesinde nihayet cihazların isimlerinin ardından, merakla beklenen Türkiye fiyatlarına da ulaşıldı. Apple yeni fiyat politikasına göre cihazların başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone XS - 799 dolar

iPhone XS Plus - 999 dolar

iPhone 9 - 699 dolar

Yukarıdaki bilgilere eş olarak sızdırılan görseller, Apple cephesinin Türkiye’de nasıl bir fiyat politikası izleyeceğini gözler önüne seriyor. Ulaşılan ek görsellere göre bu sezona damgasını vuran 3 cihazın Türkiye fiyatı:

iPhone XS - 12 bin TL

iPhone XS Plus - 15 bin TL

iPhone 9 - 10 bin TL

Dolar kurundaki dalgalanmalar göz önüne alındığında uygun fiyatlı olarak lanse edilen iPhone 9’un dahi 10 bin TL civarında bir etiket fiyatına sahip olacağı önceden tahmin edilse de söz konusu dedikodunun netlik kazandığını söylemek mümkün. Artık gözler tamamen 12 Eylül'de gerçekleşecek büyük lansmana çevirildi. Yeni iPhone modellerine dair en doğru bilgileri sizlere ulaştırmak için yakın takipte olacağız.