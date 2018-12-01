Bütçe Dostu Cihaz Xiaomi Mi 8 Lite Satışa Sunuldu

Düşük fiyata güzel telefon olur mu sorusuna cevap olarak dünyaya gelmiş cihaz Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de satışa sunuldu.

Bütçe dostu telefon isteyen ve sınırlı bir bütçeye sahip olanları memnun edecek gibi görünen Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye’de satışa sunuldu.

Pro modeli ile birlikte tanıtılan Xiaomi Mi 8 Lite, serinin birçok üyesi gibi Türkiye’de ithalatçı garantisiyle satışa sunuldu. 64 GB dâhili depolamaya sahip siyah renkli modelinin fiyat etiketi 1.899 TL olarak geldi. Bütçe dostu telefonların aksine gerçekten güzel bir performans sunan Mi 8 Lite, 6,26 inçlik çentikli bir ekran ve Snapdragon 660 çipsetiyle geliyor.

Selfieler için 24 MP bir kameraya sahip olan cihaz, arka kamera için 12 + 5 MP’lik bir kamera setine sahip. Cihaz, Android’in 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor ve bünyesinde 3.350 mAh’lik bataryayı barındırıyor.

64 GB’lık versiyonunun yanı sıra 128 GB’lık modeli de bulunan cihazın 128 GB dâhili depolamaya sahip olan versiyonunun fiyatı ise 2.199 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.