Çerçevesiz Ekranlı Samsung Galaxy S10 Konsepti Ortaya Çıktı

Sızıntılara göre Samsung, ön kamerayı ekrana entegre ettiği çerçevesiz bir Galaxy S10 modeli üzerine çalışıyor. Peki böylesine yenilikçi bir tasarım tam olarak nasıl görünecek?

2018 yılının son amiral gemilerinin de tanıtılmasıyla birlikte akıllı telefon endüstrisinin gözü, kulağı şu ana kadar tanıtılmış en yenilikçi akıllı telefon olması beklenen Samsung Galaxy S10’lara çevrilmiş durumda. Son günlerde Galaxy S10 sızıntıları art arda gelirken son olarak bu sızıntıları dikkate alan bir konsept Galaxy S10 tasarımı ortaya çıktı.

Sızıntılara göre yeni Galaxy S10, Oppo Find X, Vivo Nex ve Xiaomi Mi Mix 3 gibi cihazlarla benzer ekran/gövde oranına sahip olacak. Fakat Samsung, ekran çerçevelerini ortadan kaldırmak için ne çentikli bir tasarımı tercih edecek ne de ön kamera için bozulma ihtimali yüksek bir mekanik yapı oluşturacak.

Samsung, Galaxy S10’da kullanacağı ekran panelinde bir delik açacak. Ekranın üst-orta kısmında yer alacak bu delik, ön kameranın ekranın altında kalmasını sağlayacak. Böylece tasarım simetrisini bozan çentik yerine yalnızca küçük bir kamera detayı karşımıza çıkacak.

Galaxy S10, uzun yıllardır devam eden ‘edge’ ekran tasarımını sürdürecek. Ekranın üst kısmında neredeyse hiç çerçeve bulunmazken, ekranın altında ise minimuma yakın seviyede çerçeve yer alacak. Yan çerçevelerde çok ciddi bir incelme beklenmiyor ancak zaten edge ekran tasarımı yan çerçevelerin göze batmamasına neden oluyor.

Eğer ki sızıntılar doğruysa, Galaxy S9 ile popülaritesini Huawei ve Apple’a kaptıran Samsung, yepyeni çerçevesiz telefonu ile amiral gemisi segmentinde de yeniden en popüler şirket haline gelebilir. Elbette ki bunun için ultrasonik parmak izi tarayıcı ve üçlü arka kamera kurulumunun nasıl çalıştığı da son derece önemli olacak.